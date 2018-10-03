Юмористическое шоу вернется на экраны 26 октября. Слава Богу, ты пришел! будут выходить на СТС с новым составом.

Юмористическое шоу вернется на экраны 26 октября. "Слава Богу, ты пришел!" будут выходить на СТС с новым составом.Программа жила на телевидении с 2006 по 2010годы. Стало известно, кто теперь будет судить импровизации звездных гостей ивести "Слава Богу, ты пришел!".Шоу имело у зрителей большойуспех. По сюжету, четверо знаменитостей по очереди оказывались в предлагаемыхобстоятельствах. Там они должны были импровизировать, взаимодействуя сактерами. Гостям "Слава Богу, ты пришел!" выдавали костюм и отправляли вкомнату.Затем звезды должны былисмешную импровизацию. Артисты произносили фразу "Слава Богу, ты пришел!",приветствуя гостей. Вел программу Михаил Шац, а судили Андрей Ургант,Александр Цекало и Вадим Галыгин.Перезагрузка шоу "Слава Богу, тыпришел!" стартует на канале СТС с 26 октября, передает Ведущим станет актер Игорь Верник. Судитьимпровизацию гостей будет шоумен Сергей Светлаков. Креативнымпродюсером шоу стал резидент Comedy Club Александр Незлобин.Гостями первого выпуска станут Гарик Сукачев, Максим Галкин, Вадим Галыгин и ТатьянаНавка. В свою очередь Светлаков и Незлобин рассказали, чтобудут отвечать за появление нового юмора на СТС. По ихсловам, "Слава Богу, ты пришел!" даст звездным гостям возможность посмотреть насебя с новой стороны и раскрыться.