Юмористическое шоу вернется на экраны 26 октября. Слава Богу, ты пришел! будут выходить на СТС с новым составом.
Юмористическое шоу вернется на экраны 26 октября. "Слава Богу, ты пришел!" будут выходить на СТС с новым составом.
Программа жила на телевидении с 2006 по 2010
годы. Стало известно, кто теперь будет судить импровизации звездных гостей и
вести "Слава Богу, ты пришел!".
Шоу имело у зрителей большой
успех. По сюжету, четверо знаменитостей по очереди оказывались в предлагаемых
обстоятельствах. Там они должны были импровизировать, взаимодействуя с
актерами. Гостям "Слава Богу, ты пришел!" выдавали костюм и отправляли в
комнату.
Затем звезды должны были
смешную импровизацию. Артисты произносили фразу "Слава Богу, ты пришел!",
приветствуя гостей. Вел программу Михаил Шац, а судили Андрей Ургант,
Александр Цекало и Вадим Галыгин.
Перезагрузка шоу "Слава Богу, ты
пришел!" стартует на канале СТС с 26 октября, передает Ведущим станет актер Игорь Верник. Судить
импровизацию гостей будет шоумен Сергей Светлаков. Креативным
продюсером шоу стал резидент Comedy Club Александр Незлобин.
Гостями первого выпуска станут Гарик Сукачев, Максим Галкин, Вадим Галыгин и Татьяна
Навка. В свою очередь Светлаков и Незлобин рассказали, что
будут отвечать за появление нового юмора на СТС. По их
словам, "Слава Богу, ты пришел!" даст звездным гостям возможность посмотреть на
себя с новой стороны и раскрыться.