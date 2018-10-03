Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Россия завершила поставку зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для защиты наших военнослужащих в Сирии. По его словам, система включает в себя 49 единиц техники. Сейчас комплексы разворачиваются.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Россия завершила поставку зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для защиты наших военнослужащих в Сирии. По его словам, система включает в себя 49 единиц техники. Сейчас комплексы разворачиваются.Компоненты системы, способной поражать любые воздушные цели, доставлены на авиабазу Хмеймим, свидетельствующие об этом видеокадры предоставило Министерство обороны России, сообщает телеканал "Россия 24". Всего в Сирию доставлены четыре пусковых установки. Также значительно усилена система радиоэлектронной борьбы.Теперь опасные направления контролируются на расстоянии 200 километров. Как отметил Сергей Шойгу, сирийских специалистов научат пользоваться комплексом С-300 в течение трех месяцев. Персонал уже отобран и начал подготовку.