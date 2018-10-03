Мужчина собрал больше 18 миллионов рублей

Мужчина собрал больше 18 миллионов рублейЖитель Коврова занимал крупные суммы денег у знакомых и приятелей, но возвращать средства он не собирался. Всего за год он смог собрать больше 18 миллионов рублей, сообщает Ковровский городской суд.Следствие установило, что мужчина 7 раз обращался к друзьям с просьбой срочно одолжить ему денег. В каждом случае он придумывал причину, по которой средства ему нужны было как можно быстрее. Однако уже тогда ковровец знал, что не вернет долг, потому что потратит его.На суде мужчина признал свою вину лишь частично. Он объяснил, что был бы рад раздать все долги, но нечем. Судья посчитал подобные оправдания неубедительными.Миллионера-мошенника приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.