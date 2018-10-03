Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что внесенный Путиным в Госдуму законопроект о декриминализации статьи 282 УК РФ (так называемой статьи о репостах) призван исправить проявления маразма.

Третьего октября стало известно, что президент России внес в Госдуму законопроект, который частично декриминализует 282-ю статью Уголовного кодекса о "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".Пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя эту новость, сказал, что данный законопроект (о декриминализации статьи 282 УК РФ, или так называемой "статьи о репостах") призван "исправить проявления маразма".Песков напомнил, что "это инициатива президента": "Вы знаете- он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма". "Проявления маразма таким образом исправляются", — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ.При этом он не ответил на вопрос о возможности амнистии осужденных по декриминализованной статье УК. Песков сказал, что пока не обладает такой информацией, передает РИА Новости.Согласно законопроекту, уголовное наказание не будут применять за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя России.Такие нарушения будут считаться административными и наказываться штрафом или обязательными работами, передает "Россия 24".По статистике Генпрокуратуры России, большая часть уголовных дел об экстремизме в России ранее была возбуждена именно за различные публикации в Интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по данной статье они составляли 75 процентов.Большой общественный резонанс вокруг данной темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года по статье 282 УК РФ были возбуждены сотни уголовных дел.