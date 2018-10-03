В Крыму дорожает бензин: за три дня топливо подскочило в цене в среднем на 50 копеек. Водители винят в этом Крымский мост.

В Крымудорожает бензин: за три дня топливо подскочило в цене в среднем на 50 копеек. Водителивинят в этом Крымский мост.На крымскихавтозаправочных комплексах цены на топливо продолжают стремительно расти – послеоткрытия с 1 октября для движения грузовых автомобилей цена АИ-92на заправках увеличилась на 65 копеек за литр, 95-й бензин подорожал на 40копеек.Местные автолюбителинегодуют в соцсетях. "Что заерунда? Крымский мост открыли и сразу цену подняли!" – пишут взволнованныекрымчане.Дело в том, чтобензовозам и автомобилям, перевозящим опасные грузы по-прежнему въезд назакрыт. Его инфраструктура технически пока не готова к проезду бензовозов,поэтому топливо доставляют на полуостров, как и раньше, через Керченскуюпаромную переправу. Власти обещают, что включат зеленый свет бензовозампримерно через полтора-два месяца.А в связи стем, что грузовых машин в Крым стало въезжать больше (за первые сутки въехалоболее двух тысяч фур), то владельцы АЗС подсуетились и подняли цены. Сегодняони сравнялись, а на некоторых заправках даже превышают средние по России.Тем временемреспубликанские власти говорят, что запуск уже положительносказался на социально-экономическом развитии республики. Как сказала министрэкономического развития Крыма Наталья Чабан, первый экономический эффектот Крымского моста можно оценить уже сегодня: выросла транспортнаядоступность, которая позволит развиваться Крыму более высокими темпамии на новом качественном уровне.Движение автотранспорта по Крымскому мосту былооткрыто в середине мая 2018 года. Старт дал лично президент Владимир Путин,проехав за рулем "КамАЗа". Железнодорожное сообщение планируется открыть в 2019году. – самыйпротяженный в России, его длина составляет 19 километров.