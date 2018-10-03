В Крыму
дорожает бензин: за три дня топливо подскочило в цене в среднем на 50 копеек. Водители
винят в этом Крымский мост.
В Крыму
дорожает бензин: за три дня топливо подскочило в цене в среднем на 50 копеек. Водители
винят в этом Крымский мост.
На крымских
автозаправочных комплексах цены на топливо продолжают стремительно расти – после
открытия с 1 октября для движения грузовых автомобилей цена АИ-92
на заправках увеличилась на 65 копеек за литр, 95-й бензин подорожал на 40
копеек.
Местные автолюбители
негодуют в соцсетях. "Что за
ерунда? Крымский мост открыли и сразу цену подняли!" – пишут взволнованные
крымчане.
Дело в том, что
бензовозам и автомобилям, перевозящим опасные грузы по-прежнему въезд на
закрыт. Его инфраструктура технически пока не готова к проезду бензовозов,
поэтому топливо доставляют на полуостров, как и раньше, через Керченскую
паромную переправу. Власти обещают, что включат зеленый свет бензовозам
примерно через полтора-два месяца.
А в связи с
тем, что грузовых машин в Крым стало въезжать больше (за первые сутки въехало
более двух тысяч фур), то владельцы АЗС подсуетились и подняли цены. Сегодня
они сравнялись, а на некоторых заправках даже превышают средние по России.
Тем временем
республиканские власти говорят, что запуск уже положительно
сказался на социально-экономическом развитии республики. Как сказала министр
экономического развития Крыма Наталья Чабан, первый экономический эффект
от Крымского моста можно оценить уже сегодня: выросла транспортная
доступность, которая позволит развиваться Крыму более высокими темпами
и на новом качественном уровне.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было
открыто в середине мая 2018 года. Старт дал лично президент Владимир Путин,
проехав за рулем "КамАЗа". Железнодорожное сообщение планируется открыть в 2019
году. – самый
протяженный в России, его длина составляет 19 километров.