Ксения Субботина из Владимира вошла в десятку лучших гимнасток России 2006-2007 годов рождения. Десятка была сформирована по итогам всероссийских отборочных соревнований на «Призы заслуженного мастера спорта Ирины Чащиной».

Ксения Субботина из Владимира вошла в десятку лучших гимнасток России 2006-2007 годов рождения. Десятка была сформирована по итогам всероссийских отборочных соревнований на Призы заслуженного мастера спорта Ирины Чащиной. Среди участниц 2008 года рождения успешно выступила другая владимирская гимнастка Анна Николаева. Она завоевала серебряную медаль в многоборье. Кроме того, удача улыбнулась и сборной команде Владимирской области в групповых упражнениях. В ближайшие дни воспитанница СДЮСШОР № 5 Ксения Субботина отправится в Рязань на всероссийские соревнования юных гимнасток.