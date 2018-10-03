Форвард Леброн Джеймс провел первый матч за клуб Национальной баскетбольной ассоциации Лос-Анджелес Лэйкерс в Стэйплс-центре – арене в Лос-Анджелесе, где команда проводит свои домашние игры.

Форвард Леброн Джеймс провел первый матч за клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лэйкерс" в "Стэйплс-центре" – арене в Лос-Анджелесе, где команда проводит свои домашние игры.Джеймс, перешедший летом в "Лэйкерс" из "Кливленд Кавальерс", в рамках предсезонной встречи с "Денвер Наггетс" провел на площадке 14 минут. За это время он набрал 13 очков, сделал по 3 подбора и передачи. Однако это не помогло его клубу победить "Денвер". Гости одержали победу со счетом 113:11.Результаты других предсезонных матчей НБА: "Хьюстон" — "Мемфис — 131:115, "Бостон" — "Кливленд" — 95:102, "Шарлотт" — "Майами" — 122:113, "Юта" — "Торонто" — 105:90.