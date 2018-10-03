Они преподают разные предметы, у них разный возраст и методики, но одинаковая любовь к школе и детям. В преддверии Дня Учителя в Центре культуры и искусства на Соборной поздравили лучших педагогов Владимира. Географы, историки, математики, физики и преподаватели начальных классов получили награды Министерства образования и городской администрации. Что желают учителя друг другу в свой праздник и в чем секрет учительской профессии, расскажет Оксана Любимова.

Они преподают разные предметы, у них разный возраст и методики, но одинаковая любовь к школе и детям. В преддверии Дня Учителя в Центре культуры и искусства на Соборной поздравили лучших педагогов Владимира. Географы, историки, математики, физики и преподаватели начальных классов получили награды Министерства образования и городской администрации. Что желают учителя друг другу в свой праздник и в чем секрет учительской профессии, расскажет Оксана Любимова.В зале Центра культуры и искусства на Соборной лучшие историки, географы, математики и учителя начальной школы. Награждать лучших педагогов владимирских школ накануне Дня учителя - традиция. Грамоты Министерства Образования, дипломы городской администрации и, самое главное, - слова благодарности тем, кто каждый день терпеливо учит детей самому главному.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Вы учите рассуждать, спорить. Задавать трудные для нас вопросы, находить какие-то свои креативные ответы. От вас зависит, как дети, захотят ли они вообще учиться. Захотят ли впитывать в себя знания. Низкий вам поклон за вашу такую трудную и, вместе с тем, такую прекрасную профессию. Профессию, которая одна из самых благородных на земле".Людмила Васильевна Холодова много лет преподает географию в 25 школе. Говорит, подниматься на сцену очень волнительно и почетно. Награда Министерства образования - важное для каждого учителя признание. Но еще ценней, по словам Людмилы Васильевны, заинтересованные глаза учеников. А для этого нужно не просто знать и самой увлеченно преподавать свой предмет. Нужно еще и ориентироваться в интересах и увлечениях детей. Много читать и путешествовать. Помимо преподавания географии Людмила Холодова уже много лет руководит школьным "Евроклубом". Говорит, когда ученики изучают город или страну не только по учебникам, а в путешествиях с одноклассниками, они совсем по-другому относятся к географии.Людмила Холодова, учитель географии школы № 25 г. Владимира: "Ребята с огромным удовольствием работают в "Евроклубе". Получаем грамоты, ездим за границу. Общаемся с ребятами из других стран. Это очень, очень здорово. Я всегда знала, что я буду учителем. Я всегда знала, что это не так легко. Но когда работа нравится, когда она доставляет огромное удовольствие, на все находишь время".По словам начальника Городского управления образования Елены Малик, особенно приятно, что во владимирских школах все больше молодых педагогов становятся лауреатами престижных педагогических конкурсов.Елена Малик, начальник Городского управления образования: "Мне бы очень хотелось, чтобы молодые педагоги, которые приходят на работу, они смотрели на свою работу именно такими восторженными глазами, и чтобы этот вот восторг от профессии и любовь к детям сохранялась, как можно дольше. Чтобы они не уходили в рутину, а всегда были в таком же настроении и позитиве. То, как директор работает с молодыми кадрами, это очень важно. Как он их привлекает, как он их удерживает, как он их вовлекает в жизнь, дает им возможность повысить свою квалификацию. Может, где-то направляет и наставляет на участие в определенных конкурсах".Еще один традиционный подарок для учителей - праздничный концерт от творческих коллективов Центра искусства и культуры на Соборной и пожелания талантливых, интересных и успешных учеников.