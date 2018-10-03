Дарья Друзьяк продолжает пожинать плоды своей сомнительной популярности, которая возросла после ее заявлений в том, что якобы была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь ждет от него ребенка. Женщина пришла на шоу Андрея Малахова, но так разнервничалась, что у нее началось кровотечение.

Дарья Друзьяк продолжает пожинать плоды своей сомнительной популярности, которая возросла после ее заявлений в том, что якобы была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь ждет от него ребенка. Женщина пришла на шоу Андрея Малахова, но так разнервничалась, что у нее началось кровотечение.Дарья Друзьяк появилась в студии ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1" в белоснежном платье длиной до щиколотки. Она призналась, что страшно переживает из-за скандала, который поднялся после ее заявлений в адрес Александра Серова, а еще причина ее волнений в нежелательной беременности.На шоу показали, как Друзьяк делает тест, который оказывается положительным. В студии появилась гинеколог Елена Сержантова. Женщина сообщила, что Дарья может ждать ребенка не от прославленного артиста. "Даша беременна. Она проходила обследование в нашем медицинском центре, и я хочу вкратце рассказать вам, как определяется беременность. Проводится осмотр, процедура ультразвукового исследования и забор крови для выявления так называемого гормона беременности, который называется ХГЧ. Даша прошла это обследование 18 сентября, и этот анализ показал, что беременность всего две недели", – поведала специалист.Андрей Малахов обратился к бывшему возлюбленному Друзьяк Руслану Тимофееву, с которым осуществлялась связь через Skype. Телеведущий предположил, что именно он может быть отцом ребенка Дарьи, а вовсе не Александр Серов, ведь получается, что беременность наступила уже после того, как женщина покинула апартаменты артиста. Тот лишь улыбнулся, а Друзьяк, которая к этому времени уже успела пролить много слез в студии, лишь покачала головой.В какой-то момент Дарье стало плохо. У женщины открылось кровотечение, камера крупным планом показала пятно на белоснежном диване в том месте, где сидела Друзьяк. Андрей Малахов немедленно позвал врачей, и те госпитализировали женщину с подозрением на выкидыш.