Андрей Малахов в очередной раз получил бронзового Орфея.
Телеведущий завоевал престижную премию как лучший ведущий развлекательного
ток-шоу прайм-тайма.
Андрей Малахов в очередной раз получил бронзового "Орфея".
Телеведущий завоевал престижную премию как лучший ведущий развлекательного
ток-шоу прайм-тайма.
Вместе с Малаховым за статуэтку боролись: Лера Кудрявцева с
программой "Секрет на миллион", Дмитрий Борисов – ведущий "Пусть говорят",
Анатолий Цой – "Саранхэ", Вадим Верник и Игорь Верник с передачей "2
ВЕРНИК 2". Шоумен с легкостью побил соперников и по праву забрал награду.
Его передача "Привет, Андрей!", которая идет по субботам на
телеканале "Россия 1", очень полюбилась зрителям. В студии у Малахова всегда
самые популярные гости, которые приносят отличные новости, рассказывают об
интересных событиях своей жизни и делятся приятными воспоминаниями. Теперь
программу оценили не только зрители, но и профессионалы.
"Спасибо большое академии. Вчера с моим сыном впервые
ходили в Третьяковскую галерею и зашли на выставку Ильи Кабакова, которая
называется "В будущее возьмут не всех". Нас показывают каждый день,
но в будущее возьмут не всех. Будут ли нас помнить через двадцать-тридцать
лет?"– цитирует речь Малахова во
время получения премии ТАСС.
Добавим, что в номинации "Телеигра" победу
одержала программа "Что? Где? Когда?". Тренера Татьяну Тарасову
признали лучшим ведущим спортивной передачи, а "Ледниковый период.
Дети" получили награду за само шоу.
"Ревизорро" забрало приз за лучшее журналистское
расследование. Среди реалити-шоу лучшим признали "Решалу", а список
детских передач возглавил мультфильм "Три кота". Также награду
получил документальный фильм "Засекреченные списки". За лучший
промоушн программ статуэтки вручили "Белки – Танцы".