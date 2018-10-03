Андрей Малахов в очередной раз получил бронзового Орфея. Телеведущий завоевал престижную премию как лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма.

Андрей Малахов в очередной раз получил бронзового "Орфея".Телеведущий завоевал престижную премию как лучший ведущий развлекательноготок-шоу прайм-тайма.Вместе с Малаховым за статуэтку боролись: Лера Кудрявцева спрограммой "Секрет на миллион", Дмитрий Борисов – ведущий "Пусть говорят",Анатолий Цой – "Саранхэ", Вадим Верник и Игорь Верник с передачей "2ВЕРНИК 2". Шоумен с легкостью побил соперников и по праву забрал награду.Его передача "Привет, Андрей!", которая идет по субботам нателеканале "Россия 1", очень полюбилась зрителям. В студии у Малахова всегдасамые популярные гости, которые приносят отличные новости, рассказывают обинтересных событиях своей жизни и делятся приятными воспоминаниями. Теперьпрограмму оценили не только зрители, но и профессионалы."Спасибо большое академии. Вчера с моим сыном впервыеходили в Третьяковскую галерею и зашли на выставку Ильи Кабакова, котораяназывается "В будущее возьмут не всех". Нас показывают каждый день,но в будущее возьмут не всех. Будут ли нас помнить через двадцать-тридцатьлет?"– цитирует речь Малахова вовремя получения премии ТАСС.Добавим, что в номинации "Телеигра" победуодержала программа "Что? Где? Когда?". Тренера Татьяну Тарасовупризнали лучшим ведущим спортивной передачи, а "Ледниковый период.Дети" получили награду за само шоу."Ревизорро" забрало приз за лучшее журналистскоерасследование. Среди реалити-шоу лучшим признали "Решалу", а списокдетских передач возглавил мультфильм "Три кота". Также наградуполучил документальный фильм "Засекреченные списки". За лучшийпромоушн программ статуэтки вручили "Белки – Танцы".