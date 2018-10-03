В Токио продолжается крупный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов с призовым фондом 1,56 млн долларов. Россиянин Даниил Медведев, который попал в основную сетку из квалификации, вышел в 1/4 финал, обыграв словака Мартина Клижана.

В Токио продолжается крупный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов с призовым фондом 1,56 млн долларов. Россиянин Даниил Медведев, который попал в основную сетку из квалификации, вышел в 1/4 финал, обыграв словака Мартина Клижана.Напомним, что теннисист из Словакии успешно сыграл на турнире в Санкт-Петербурге, добравшись до финала. Но в столице Японии он не устоял против Медведева, который выиграл в двух партиях – 6:4, 6:3. Следующим соперником россиянина станет канадец Милош Раонич, "посеянный" в Токио шестым.