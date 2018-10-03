В среду, 3 октября, Нобелевская неделя продолжится объявлением лауреатов премии по химии. Согласно правилам, открытие победителя должно быть действительно существенным и универсально признанным мировым научным сообществом.

В среду, 3 октября, Нобелевская неделя продолжится объявлением лауреатов премии по химии. Согласно правилам, открытие победителя должно быть действительно существенным и универсально признанным мировым научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают премию чаще теоретиков.Среди наиболее вероятных претендентов на премию 2018 года аналитики называют ученых из США, Великобритании и Франции, сообщает телеканал "Россия 24".