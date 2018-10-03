Накануне в Новокузнецке произошла авария с участием трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса. Один человек, водитель машины ВАЗ, погиб. Еще пять получили травмы разной степени тяжести.

Накануне, 2 октября, в Новокузнецке на Ильинском шоссе произошла авария с участием трех легковых автомобилей и пассажирского автобуса.За несколько секунд до столкновения все три легковушки обогнали автобус ПАЗ, не обращая внимания на встречный поток, вынужденный прижиматься к обочине.С одним из встречных автобусов разойтись не удалось: вначале в него влетел ВАЗ, затем Huyndai, а последним в кучу столкнувшихся машин врезался УАЗ.Водитель машины ВАЗ погиб на месте аварии. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.