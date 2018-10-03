Актриса Ирина Мирошниченко сделала головокружительную карьеру, но так и не стала матерью. Из-за постоянной занятости в кино и театре знаменитость несколько раз решалась на аборт.

Актриса Ирина Мирошниченкосделала головокружительную карьеру, но так и не стала матерью. Из-за постояннойзанятости в кино и театре знаменитость несколько раз решалась на аборт.В 70-х Мирошниченко была на пике своей славы: ей предлагалисамые лучшие роли, женщины завидовали ей, а все мужчины мечтали о ее внимании. Актрисе приписываютроманы с самыми завидными холостяками Советского Союза, однако звезда былавлюблена лишь трижды.С первым мужем Михаилом Шатровым Ирина прожила 12 лет. Бракбыл счастливым, однако актриса так и не решилась подарить возлюбленномуребенка. "Мой первый муж Михаил прекрасно знал, как я хотела работать. Онговорил мне: "Мы потерпим, иди работай". Он мог, конечно, надавить, но онпонимал, что так он посадит меня в клетку. Меня как раз утвердили в первыйфильм, а у меня токсикоз. Миша сказал: "Иди делай аборт и работай". Он знал,как для меня это важно, и в то время это было нормально. Мы строили свою жизньи потом не разговаривали о том поступке", – поделилась воспоминаниямиМирошниченко в студии программы "На самом деле" телеканала "Россия 1".Артистка призналась, что сама разрушила свое счастье. Онаувлеклась режиссером Витаутасом Жалакявичюсом и бросила мужа. Сейчас Иринапонимает, что это была ошибка, ведь со вторым мужем она прожила всего шестьмесяцев. Причиной расставания стала зависть режиссера к востребованности жены: количество рабочих предложений Витаутаса постепенно снижалось, когда популярностьего возлюбленной шла в гору.С Игорем Васильевым артистка познакомилась на съемках. Какмуж и жена они прожили пять лет, но отношения так и не оформили. Судьба сноваподарила Ирине шанс стать матерью, однако она им не воспользовалась. "У нас былодна возможность стать родителями. Но тогда у него уже было туго с работой, а яиграла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такуюроскошь. Мы понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею. Честно,да. Мама тоже говорила мне, что не время. Мол, некому его будет воспитывать, даи в официальном браке я не состояла. Она говорила мне: "Подожди". Знаете, вотэто слово "подожди" я слышала всегда", – с горечью отметила звезда.В 1980 году Мирошниченко попала в страшную аварию и едва нелишилась возможности ходить. После был сложный и долгий период реабилитации,который заставил ее задуматься, что, возможно, это расплата за грехи. Звезданашла спасение в религии, она крестилась и, тем самым, изменила жизнь клучшему.