Актриса Ирина Мирошниченко
сделала головокружительную карьеру, но так и не стала матерью. Из-за постоянной
занятости в кино и театре знаменитость несколько раз решалась на аборт.
Актриса Ирина Мирошниченко
сделала головокружительную карьеру, но так и не стала матерью. Из-за постоянной
занятости в кино и театре знаменитость несколько раз решалась на аборт.
В 70-х Мирошниченко была на пике своей славы: ей предлагали
самые лучшие роли, женщины завидовали ей, а все мужчины мечтали о ее внимании. Актрисе приписывают
романы с самыми завидными холостяками Советского Союза, однако звезда была
влюблена лишь трижды.
С первым мужем Михаилом Шатровым Ирина прожила 12 лет. Брак
был счастливым, однако актриса так и не решилась подарить возлюбленному
ребенка. "Мой первый муж Михаил прекрасно знал, как я хотела работать. Он
говорил мне: "Мы потерпим, иди работай". Он мог, конечно, надавить, но он
понимал, что так он посадит меня в клетку. Меня как раз утвердили в первый
фильм, а у меня токсикоз. Миша сказал: "Иди делай аборт и работай". Он знал,
как для меня это важно, и в то время это было нормально. Мы строили свою жизнь
и потом не разговаривали о том поступке", – поделилась воспоминаниями
Мирошниченко в студии программы "На самом деле" телеканала "Россия 1".
Артистка призналась, что сама разрушила свое счастье. Она
увлеклась режиссером Витаутасом Жалакявичюсом и бросила мужа. Сейчас Ирина
понимает, что это была ошибка, ведь со вторым мужем она прожила всего шесть
месяцев. Причиной расставания стала зависть режиссера к востребованности жены: количество рабочих предложений Витаутаса постепенно снижалось, когда популярность
его возлюбленной шла в гору.
С Игорем Васильевым артистка познакомилась на съемках. Как
муж и жена они прожили пять лет, но отношения так и не оформили. Судьба снова
подарила Ирине шанс стать матерью, однако она им не воспользовалась. "У нас был
одна возможность стать родителями. Но тогда у него уже было туго с работой, а я
играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую
роскошь. Мы понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею. Честно,
да. Мама тоже говорила мне, что не время. Мол, некому его будет воспитывать, да
и в официальном браке я не состояла. Она говорила мне: "Подожди". Знаете, вот
это слово "подожди" я слышала всегда", – с горечью отметила звезда.
В 1980 году Мирошниченко попала в страшную аварию и едва не
лишилась возможности ходить. После был сложный и долгий период реабилитации,
который заставил ее задуматься, что, возможно, это расплата за грехи. Звезда
нашла спасение в религии, она крестилась и, тем самым, изменила жизнь к
лучшему.