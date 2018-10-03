Общая площадь пожара составила 14 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 14 квадратных метровНа федеральной трассе М-7 произошел пожар. Вечером 2 октября на обочине загорелся припаркованный грузовик. Случилось это на 261 километре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение пожарных прибыло на место происшествия через 20 минут. Ликвидировать открытое горение удалось за 4 минуты.Общая площадь пожара составила 14 квадратных метров. Пострадавших нет.В ликвидации последствий пожара участвовали 2 спецмашины и 7 человек.