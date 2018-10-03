Издание знакомит читателей с оперативниками и руководителями уголовного розыска от легендарного Аркадия Кошко до нынешнего начальника Управления...

В музее истории уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве бывший начальник МУРа Юрий Федосеев презентовал книгу «Московский уголовный розыск. История в лицах», созданием которой он занимался полтора года. В сборнике очерков, состоящем из трех томов, собраны воспоминаниях обо всех руководителя легендарного МУРа.«Московский уголовный розыск. История в лицах» – это издание знакомит читателей с оперативниками и руководителями уголовного розыска от легендарного начальника московской сыскной полиции Аркадия Кошко до нынешнего начальника Управления. В книге отражено более 150 очерков о тех, кем может гордиться московский уголовный розыск, кто стоял у истоков службы, а также руководителях, которые занимали должность в не самые спокойные времена.«Количество героев в сборнике перевалило за 150. Столько героев, уже вошедших в историю МУРа. Но это только часть сотрудников, достойных быть занесенным на скрижали истории. Надеюсь, что руководство и Совет ветеранов МУРа продолжат работу по увековечиванию памяти своих лучших представителей. Во всяком случае мы, авторы, готовы к такой работе», – подчеркнул Юрий Григорьевич.Процесс подготовки и издания книги занял у Юрия Григорьевича Федосеева полтора года. Оказывали помощь в создании трехтомника милицейские журналисты и журналисты ведомственных изданий, милиционеры, которые стали писателями, а также ветераны МВД и Московского уголовного розыска.Одним из ключевых соавторов стал председатель Совета ветеранов Московского уголовного розыска Василий Купцов. Он сам в прошлом руководитель МУРа, и его воспоминания легли в основу многих очерков. Василий Николаевич отметил, что эта книга не только про историю, она про патриотизм, про любовь к своей профессии: «Я считаю, что молодые опера должны учиться на примере героев прошлого».В завершение встречи Юрий Федосеев отметил, что каждый сотрудник уголовного розыска Москвы получит издание в подарок к 100-летию службы: «Пусть он будет им наглядным примером того, как нужно жить и работать, чтобы оставить о себе добрую память у коллег и соотечественников, с кем их сведет оперская судьба».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве