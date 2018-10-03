В ходе рейда на Амурской улице сотрудники полиции выявили помещение, оборудованное под швейный цех, в котором трудились в качестве подсобных рабочих приезжие...

Сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москвы провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства.В ходе рейда на Амурской улице сотрудники полиции выявили помещение, оборудованное под швейный цех, в котором трудились в качестве подсобных рабочих приезжие из Юго-Восточной и Южной Азии. Иностранные граждане осуществляли пошив штор с целью их дальнейшей реализации.Нарушители были доставлены в Отдел по вопросам миграции УВД по ВАО, где были проверены по базам специального учета на причастность к ранее совершенным преступлениям и законность пребывания на территории РФ.В отношении пятерых приезжих в возрасте от 28 до 53 лет составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73