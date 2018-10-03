Под предлогом того, что в салоне иномарки осталась забытая им вещь, злоумышленник взял ключи от машины продавца и ушел. Вскоре выяснилось, что он скрылся на автомобиле, не заплатив за него...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали приезжего, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 32-летней москвички. Она рассказала, что на интернет-сайте разместила объявление о продаже автомобиля марки «Бентли». Ей позвонил неизвестный и попросил показать товар. После просмотра мужчина решился на дорогостоящую покупку. Вместе с водителем хозяйки машины поехал на оформление договора.Сразу все сделать не удалось, и тогда злоумышленник предложил водителю заехать в кафе. Под предлогом, что в салоне осталась забытая им вещь, он взял ключи от машины и ушел. Вскоре выяснилось, что покупатель скрылся с автомобилем. Осознав, что его обманули, водитель сообщил об этом владелице машины, и они обратились в полицию. Материальный ущерб составил более 5,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый приезжий.Следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93