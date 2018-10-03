Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ведущая
передач Здоровье и Жить здорово! похвасталась
коллекцией нарядов, которые предложила оценить.
Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ведущая
передач "Здоровье" и "Жить здорово!" похвасталась
коллекцией нарядов, которые предложила оценить.
Снимки звезда опубликовала в личном Instagram. На одном из
них она запечатлена в белой рубашке с кружевным воротничком и широкими
рукавами, укороченных брюках черного цвета, открывающих щиколотки, с карманами
в районе колена. Звезда дополнила образ черными лакированными лодочками и
полосатым поясом с пряжкой в форме крылатого насекомого.
"Брюки кюлоты. Самые модные в этом сезоне и очень удобные.
По-моему строго и удобно", – написала знаменитость ниже. Однако фолловеры не
разделили восторга телеведущей.
"Просмотрела всю ленту и сделала следующие наблюдения: вам
однозначно идет V-образный вырез, удлиняющий шею и скрадывающий ширину скул;
юбка -карандаш или тюльпан за коленную чашечку не более ладони, вытягивающая
нижнюю часть ноги; втачной облегающий,а не широкий заниженный рукав; плавный
акцент на талии – контрастные широкие пояса слишком режут фигуру; туфли
нейтральных цветов из мягкой кожи с V– образным вырезом, не впивающимся в ногу,
а обнимающим ее... – лакировкам контрастных коже ноги цветов на полу-каблуке -
категорическое-нет! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – конструктивно раскритиковала звезду одна из подписчиц.
Елена показала фолловерам наряд состоящий из оранжевой
блузки с воланами, вышивкой и рукавами-фонариками, а также коричневой юбки с запахом.
На ногах у Малышевой красовались нежно-розовые лодочки. "А вот и юбка!!! По
вашим заказам. Какое счастье, что я похудела!! Присоединяйтесь!!!" – подписала
знаменитость снимок.
"Юбка интересная,а вот
блуза очень такого легкомысленного стиля с провинциальным оттенком. Рюши и
вышивка скорее подойдут школьнице до 5 класса.НЕ ваше!!! Блуза вносит в образ
какую-то легкомысленность.Сюда подойдет что-то более строгого кроя", "Этот
наряд – убийца талии. Неудачный образ, на мой взгляд", "Елена молодец смелая,
вот на счет длины юбки, не удачный вариант, либо в пол нужно либо до середины
икр✌️", – обсуждали звезду интернет-обыватели.