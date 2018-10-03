Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ведущая передач Здоровье и Жить здорово! похвасталась коллекцией нарядов, которые предложила оценить.

Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ведущаяпередач "Здоровье" и "Жить здорово!" похвасталаськоллекцией нарядов, которые предложила оценить.Снимки звезда опубликовала в личном Instagram. На одном изних она запечатлена в белой рубашке с кружевным воротничком и широкимирукавами, укороченных брюках черного цвета, открывающих щиколотки, с карманамив районе колена. Звезда дополнила образ черными лакированными лодочками иполосатым поясом с пряжкой в форме крылатого насекомого."Брюки кюлоты. Самые модные в этом сезоне и очень удобные.По-моему строго и удобно", – написала знаменитость ниже. Однако фолловеры неразделили восторга телеведущей."Просмотрела всю ленту и сделала следующие наблюдения: вамоднозначно идет V-образный вырез, удлиняющий шею и скрадывающий ширину скул;юбка -карандаш или тюльпан за коленную чашечку не более ладони, вытягивающаянижнюю часть ноги; втачной облегающий,а не широкий заниженный рукав; плавныйакцент на талии – контрастные широкие пояса слишком режут фигуру; туфлинейтральных цветов из мягкой кожи с V– образным вырезом, не впивающимся в ногу,а обнимающим ее... – лакировкам контрастных коже ноги цветов на полу-каблуке -категорическое-нет! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – конструктивно раскритиковала звезду одна из подписчиц.Елена показала фолловерам наряд состоящий из оранжевойблузки с воланами, вышивкой и рукавами-фонариками, а также коричневой юбки с запахом.На ногах у Малышевой красовались нежно-розовые лодочки. "А вот и юбка!!! Повашим заказам. Какое счастье, что я похудела!! Присоединяйтесь!!!" – подписалазнаменитость снимок."Юбка интересная,а вотблуза очень такого легкомысленного стиля с провинциальным оттенком. Рюши ивышивка скорее подойдут школьнице до 5 класса.НЕ ваше!!! Блуза вносит в образкакую-то легкомысленность.Сюда подойдет что-то более строгого кроя", "Этотнаряд – убийца талии. Неудачный образ, на мой взгляд", "Елена молодец смелая,вот на счет длины юбки, не удачный вариант, либо в пол нужно либо до серединыикр✌️", – обсуждали звезду интернет-обыватели.