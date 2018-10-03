Иосиф Кобзон более 40 лет счастлив в третьем браке. Но до этого в его жизни было немало романов. В середине 60-х исполнитель был женат на Людмиле Гурченко, о чем она вспоминать не любила. Ненавижу! – так отзывалась дива о четвертом муже. И, судя по всему, основания для этого у нее были.

Иосиф Кобзон более 40 лет счастлив в третьем браке. Но до этого в его жизни было немало романов. В середине 60-х исполнитель был женат на Людмиле Гурченко, о чем она вспоминать не любила. "Ненавижу!" – так отзывалась дива о четвертом муже. И, судя по всему, основания для этого у нее были.На момент знакомства с Кобзоном Гурченко переживала период забвения – на главные роли ее не приглашали, и она перебивалась одними лишь случайными эпизодами. И только роман, а потом и брак с Иосифом Давыдовичем вернули Людмиле Марковне былую славу.Народ с упоением обсуждал, как 1 сентября Кобзон лично отводил дочку Людмилы Машу в 1-й класс, как помог приобрести квартиру для прежнего мужа Гурченко – Александра Фадеева, чтобы она не разменивала их общую, как помог перевезти ее родителей из Харькова в Москву.Однако, прожив вместе три года, Кобзон и Гурченко все же расстались.Близкие Кобзона тогда говорили, что это его мать Ида Исаевна Шойхет повлияла на исход брака. Людмила Марковна, как известно, была невероятно любвеобильной женщиной, и союз с певцом для нее стал четвертым по счету. Но матери Кобзона она была не по душе...Ида Исаевна делала все, чтобы разладить семейную жизнь – не позволяла оставаться наедине даже ночью, часто ложась спать между ними на кровати. В итоге секс между молодыми был урывками к крайне редко. Но Гурченко с этим не могла мириться – она не хотела воздерживаться и постоянно жаждала мужской любви.Неустроенность половой жизни в конечном итоге и стала основной причиной развода. Но гордая Гурченко скрыла пикантные детали от общественности – ей легче было рассказать об измене артиста, который после этого главным ловеласом страны в глазах своих поклонников.Позже сам Кобзон рассказал, как изменил жене с ее подругойТатьяной Бестаевой. Актриса в это время была на съемках и попросила подругу присмотреть за дочерью. А вместо этого Кобзон с Бестаевой уехали встречать Новый год в дом Композиторов в Рузу. Сразу же нашлись доброжелатели, сообщившие Гурченко об измене. После этого ему пришла телеграмма со словами: "Горбатого могила исправит. Косточка". А а ответ звезда получила следующее послание от неверного мужа: "Каким был, таким и останусь. Горбатый". Косточка и Горбатый – семейные клички Гурченко и Кобзона. После этого пара и разошлась. Больше никогда в жизни они общались и не встречались.