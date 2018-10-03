В самом центре Москвы, на Васильевском спуске напротив собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храма Василия Блаженного), задержали жителя Владивостока Дмитрия Шалая. Мужчина требовал личной встречи с главой Росгвардии генералом Виктором Золотовым.

В самом центре Москвы, на Васильевском спуске напротив собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храма Василия Блаженного), задержали жителя Владивостока Дмитрия Шалая. Мужчина требовал личной встречи с главой Росгвардии генералом Виктором Золотовым.События, достойные попадания в остросюжетный боевик или детективную историю, разворачивались в самом центре Москвы. Житель Владивостока Дмитрий Шалай на своем внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen пригрозил сотрудникам полиции взорвать газовый баллон, спрятанный у него в автомобиле.На место для переговоров приехали представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб, передает портал . В Сети стали появляться и вовсе невероятные подробности дела. Якобы на место происшествия прибыл сам генерал Золотов, встречи с которым требовал Дмирий Шалай.Сообщалось, что глава Росгвардии якобы сел в машину к буйному жителю Волгограда, они о чем-то поговорили, поле чего тот сдался полиции. Впрочем, давольно быстро выяснилось, что это лишь байка. Тем не менее, мужчина все же согласился успокоиться и передал себя в руки правоохранителей.Нарушителя доставили в "ОВД Китай-город". Полицейские сразу же задумались о том, чтобы направить его на медико-психиатрическую экспертизу.Отметим, мужчина вместе со своей машиной уже становился героем новостей в своем родном Владивостоке. Тогда он перекрыл автомобилем улицу напротив одного из отделов полиции города. Таким образом он выступал против незаконного, как он считал, изъятия у него муляжа оружия. Примечательно, что в тот раз полиция согласилась с его доводами и вернула имущество, а проверку по поводу перекрытия улицы проводить не стала.