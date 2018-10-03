Близкая подруга скончавшегося 2 октября заслуженного артиста России рассказала об их трогательных отношениях. Клара Новикова также поведала о закулисной стороне жизни Романа Карцева.

Близкая подруга скончавшегося 2 октябрязаслуженного артиста России рассказала об их трогательных отношениях. КлараНовикова также поведала о закулисной стороне жизни Романа Карцева.Пословам артистки эстрады, ее коллега любил носить старые вещи. Например, хвасталсякупленными в 60-х годах прошлого века эстрадными туфлями, которые выглядели какновые. Юмористка отметила, что в жизни Карцев был внимательным, смешным, а в каких-то бытовыхситуациях даже беспомощным человеком.КлараНовикова до сих пор не может поверить в случившееся и принять то, что другабольше нет в живых. "Ушел очень близкий мне человек. Я не могу говорить "умер"…Я называла его Ромусик. Был рядом много лет", – цитирует юмористкуАктриса считает Карцева гением. Онавспомнила отправленное ею другу по смс поздравление с Днем рождения. "Я емуписала Рома, – ты гений. Он гениальный артист,он фантастический артист… Его юмор тонкий острый. С его глазом.Он очень живой человек, создающий", – поделилась Новикова.Слова соболезнования ивоспоминания о совместной работе с Романом Карцевым высказал и актер ВалентинГафт. По его словам, у актера был "очищающий смех, который помогает жить".Онназвал Карцева явлением в искусстве.По словамВалентина Гафта, Карцев оживлял телевидение, потрясающе владея репризой. "Был умнымчеловеком и наивным, чистым. Я его очень любил, и мне горестно говорить об этом", —приводит слова актера НСН.Гафтнапомнил, что вместе с Карцевым снимался в фильме Эльдара Рязанова "Небесаобетованные". По словам актера, работа с Карцевым была "одноудовольствие".Прощание снародным артистом России Романом Карцевым пройдет в Центральном домелитераторов 4 октября, в 11:00. Об этом сообщила дочь артиста Елена Кассинская, передает РИА Новости. Похороны же состоятся на Троекуровском кладбище, нов закрытом формате, – будут только близкие Карцеву люди.Напомним, артист умер 2 октября в возрасте 79 лет отостановки сердца в больнице. Перед этим он был введен в искусственную комупосле инфаркта и пневмонии.