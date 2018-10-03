Близкая подруга скончавшегося 2 октября
заслуженного артиста России рассказала об их трогательных отношениях. Клара
Новикова также поведала о закулисной стороне жизни Романа Карцева.
Близкая подруга скончавшегося 2 октября
заслуженного артиста России рассказала об их трогательных отношениях. Клара
Новикова также поведала о закулисной стороне жизни Романа Карцева.
По
словам артистки эстрады, ее коллега любил носить старые вещи. Например, хвастался
купленными в 60-х годах прошлого века эстрадными туфлями, которые выглядели как
новые. Юмористка отметила, что в жизни Карцев был внимательным, смешным, а в каких-то бытовых
ситуациях даже беспомощным человеком.
Клара
Новикова до сих пор не может поверить в случившееся и принять то, что друга
больше нет в живых. "Ушел очень близкий мне человек. Я не могу говорить "умер"…
Я называла его Ромусик. Был рядом много лет", – цитирует юмористку
Актриса считает Карцева гением. Она
вспомнила отправленное ею другу по смс поздравление с Днем рождения. "Я ему
писала Рома, – ты гений. Он гениальный артист,
он фантастический артист… Его юмор тонкий острый. С его глазом.
Он очень живой человек, создающий", – поделилась Новикова.
Слова соболезнования и
воспоминания о совместной работе с Романом Карцевым высказал и актер Валентин
Гафт. По его словам, у актера был "очищающий смех, который помогает жить".Он
назвал Карцева явлением в искусстве.
По словам
Валентина Гафта, Карцев оживлял телевидение, потрясающе владея репризой. "Был умным
человеком и наивным, чистым. Я его очень любил, и мне горестно говорить об этом", —
приводит слова актера НСН.
Гафт
напомнил, что вместе с Карцевым снимался в фильме Эльдара Рязанова "Небеса
обетованные". По словам актера, работа с Карцевым была "одно
удовольствие".
Прощание с
народным артистом России Романом Карцевым пройдет в Центральном доме
литераторов 4 октября, в 11:00. Об этом сообщила дочь артиста Елена Кассинская, передает РИА Новости. Похороны же состоятся на Троекуровском кладбище, но
в закрытом формате, – будут только близкие Карцеву люди.
Напомним, артист умер 2 октября в возрасте 79 лет от
остановки сердца в больнице. Перед этим он был введен в искусственную кому
после инфаркта и пневмонии.