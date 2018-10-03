Правительство утвердило перенос выходных дней в следующем году. Новогодние каникулы 2019 года будут долгими.

Правительство утвердило перенос выходных днейв следующем году. Новогодние каникулы2019 года будут долгими.Субботу и воскресенье 5 и 6 января и выходной 23февраля совпадают с нерабочимипраздничными днями. Поэтому принято решение перенести их на 2, 3 и 10мая. Новогодние же каникулы будут длинными – россияне будут отдыхать десятьдней подряд.Постановление опубликованона сайте кабмина. Так, продлятся с 30декабря по 8 января 2019 года. Также нерабочими в честь Дня защитникаотечества будут 23 и 24 февраля. Международный женский день ознаменуетсятремя выходными – с 8 по 10 марта, передаетмае наших соотечественников ждут пятидневные выходные – с 1 по 5мая. Затем россияне будут отдыхать четыре дня в честь Дня Победы, с 9по 12 мая. Каникулярными также станут ДеньРоссии – 12 июня, и три дня со 2 по 4 ноября, на День народногоединства.Ранеероссийская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовыхотношений одобрила предложения Минтруда о том, сколько дней будут длитьсяновогодние каникулы 2019 года и о переносе выходных. Отметим, что россияне уже сейчас задумываются, чем занять себя вдни новогодних каникул.