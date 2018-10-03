Правительство утвердило перенос выходных дней
в следующем году. Новогодние каникулы
2019 года будут долгими.
Правительство утвердило перенос выходных дней
в следующем году. Новогодние каникулы
2019 года будут долгими.
Субботу и воскресенье 5 и 6 января и выходной 23
февраля совпадают с нерабочими
праздничными днями. Поэтому принято решение перенести их на 2, 3 и 10
мая. Новогодние же каникулы будут длинными – россияне будут отдыхать десять
дней подряд.
Постановление опубликовано
на сайте кабмина. Так, продлятся с 30
декабря по 8 января 2019 года. Также нерабочими в честь Дня защитника
отечества будут 23 и 24 февраля. Международный женский день ознаменуется
тремя выходными – с 8 по 10 марта, передает
В
мае наших соотечественников ждут пятидневные выходные – с 1 по 5
мая. Затем россияне будут отдыхать четыре дня в честь Дня Победы, с 9
по 12 мая. Каникулярными также станут День
России – 12 июня, и три дня со 2 по 4 ноября, на День народного
единства.
Ранее
российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений одобрила предложения Минтруда о том, сколько дней будут длиться
новогодние каникулы 2019 года и о переносе выходных. Отметим, что россияне уже сейчас задумываются, чем занять себя в
дни новогодних каникул.