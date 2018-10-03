Владимир Путин назвал отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем Родины. По мнению президента, этот скандал раздувается искусственно.

Владимир Путинназвал отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонкоми предателем Родины. По мнению президента, этот скандал раздуваетсяискусственно.На пленарномзаседании "Российской энергетической недели" много говорили об экономике, ценахна нефть и газ, но один из вопросов журналистов, обращенных к Владимиру Путинукасался дела Скрипалей."Я просматриваюнекоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, чтогосподин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предательРодины", – сказал президент, употребив еще более точное словосочетание – просто подонок.Путиннапомнил о предложениях Москвы провести совместное расследование инцидента вСолсбери и назвал бредом версию британской стороны об обстоятельствах этого делаСолсбери, сообщает ТАСС.Между тем сегодня, 3 октябрястало известно, что Сергей и Юлия Скрипаль общаются с друзьями в соцсетях, их дажевидели на публике. Сенсационной информацией поделился с "Би-би-си"автор книги о Скрипале The Skripal Files ("Файлы Скрипаля")Марк Урбан.Онсообщил, что отравленные Скрипали вовсе не изолированы от общества, они просто неочень хотят общаться с журналистами. К тому же Скрипаль, придя в сознание послеотравления, отказывался верить в версию о том, что за преступлением стоятроссийские спецслужбы, поддержал присоединение Крыма к России и пренебрежительноотозвался об Украине и ее гражданах.