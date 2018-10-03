Владимир Путин
назвал отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонком
и предателем Родины. По мнению президента, этот скандал раздувается
искусственно.
Владимир Путин
назвал отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонком
и предателем Родины. По мнению президента, этот скандал раздувается
искусственно.
На пленарном
заседании "Российской энергетической недели" много говорили об экономике, ценах
на нефть и газ, но один из вопросов журналистов, обращенных к Владимиру Путину
касался дела Скрипалей.
"Я просматриваю
некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что
господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель
Родины", – сказал президент, употребив еще более точное словосочетание – просто подонок.
Путин
напомнил о предложениях Москвы провести совместное расследование инцидента в
Солсбери и назвал бредом версию британской стороны об обстоятельствах этого дела
Солсбери, сообщает ТАСС.
Между тем сегодня, 3 октября
стало известно, что Сергей и Юлия Скрипаль общаются с друзьями в соцсетях, их даже
видели на публике. Сенсационной информацией поделился с "Би-би-си"
автор книги о Скрипале The Skripal Files ("Файлы Скрипаля")
Марк Урбан.
Он
сообщил, что отравленные Скрипали вовсе не изолированы от общества, они просто не
очень хотят общаться с журналистами. К тому же Скрипаль, придя в сознание после
отравления, отказывался верить в версию о том, что за преступлением стоят
российские спецслужбы, поддержал присоединение Крыма к России и пренебрежительно
отозвался об Украине и ее гражданах.