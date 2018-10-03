Сергей и Юлия Скрипаль общаются с друзьями в соцсетях и даже выходят в свет. Их неоднократно видели на публике.

Сергейи Юлия Скрипаль общаются с друзьями в соцсетях и даже выходят в свет. Ихнеоднократно видели на публике.Сенсационнойинформацией поделился с ВВС автор книги о Скрипале The SkripalFiles ("Файлы Скрипаля") Марк Урбан. Журналист рассказал, что отец и дочь общаются сдрузьями в интернет и выходят на улицу."Некоторые люди видели их. Мы знаем, что подруга Юли приезжала к ней из Россиив июне", – рассказал Урбан. Он опроверг домыслы о том, что отравленные Скрипалиизолированы от общества. По словам Урбана, они просто не очень хотят видеть журналистов.Накануне британскаяThe Guardian опубликовала выдержки изкниги Урбана. Оказывается Сергей Скрипаль, придя в сознание после отравления,отказывался верить в версию Терезы Мэй отом, что за преступлением стоят российские спецслужбы.Крометого, беглый шпион ранее поддержал присоединение Крыма к России и заявлял, чтоподдерживает линию Кремля по многим вопросам. По словам британского журналиста,Сергей Скрипаль пренебрежительно отзывался об Украине и ее гражданах, называлих овцами, которым нужен хороший пастух.Если все действительно так, как рассказывает британский журналист, то вочередной раз возникает вопрос – а не было ли отравление Скрипалей постановкой?Для чего британцы выдумали русских агентов Петрова и Боширова? На эти вопросыищет ответ и племянница экс-агента ГРУ Виктория Скрипаль.Она не верит в виновность россиян и хочет встретиться с Петровым и Бошировымлично, чтобы посмотреть им в глаза. Виктория считает, что у них должна быть возможность оправдатьсяпо-настоящему и снять с себя ярлык, навешанный Лондоном.