Сергей
и Юлия Скрипаль общаются с друзьями в соцсетях и даже выходят в свет. Их
неоднократно видели на публике.
Сергей
и Юлия Скрипаль общаются с друзьями в соцсетях и даже выходят в свет. Их
неоднократно видели на публике.
Сенсационной
информацией поделился с ВВС автор книги о Скрипале The Skripal
Files ("Файлы Скрипаля") Марк Урбан. Журналист рассказал, что отец и дочь общаются с
друзьями в интернет и выходят на улицу.
"Некоторые люди видели их. Мы знаем, что подруга Юли приезжала к ней из России
в июне", – рассказал Урбан. Он опроверг домыслы о том, что отравленные Скрипали
изолированы от общества. По словам Урбана, они просто не очень хотят видеть журналистов.
Накануне британская
The Guardian опубликовала выдержки из
книги Урбана. Оказывается Сергей Скрипаль, придя в сознание после отравления,
отказывался верить в версию Терезы Мэй о
том, что за преступлением стоят российские спецслужбы.
Кроме
того, беглый шпион ранее поддержал присоединение Крыма к России и заявлял, что
поддерживает линию Кремля по многим вопросам. По словам британского журналиста,
Сергей Скрипаль пренебрежительно отзывался об Украине и ее гражданах, называл
их овцами, которым нужен хороший пастух.
Если все действительно так, как рассказывает британский журналист, то в
очередной раз возникает вопрос – а не было ли отравление Скрипалей постановкой?
Для чего британцы выдумали русских агентов Петрова и Боширова? На эти вопросы
ищет ответ и племянница экс-агента ГРУ Виктория Скрипаль.
Она не верит в виновность россиян и хочет встретиться с Петровым и Бошировым
лично, чтобы посмотреть им в глаза. Виктория считает, что у них должна быть возможность оправдаться
по-настоящему и снять с себя ярлык, навешанный Лондоном.