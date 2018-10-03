Игорь Пантюшин останется прокурором Владимирской области ещё на 5 лет. Распоряжение об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Игорь Пантюшин останется прокурором Владимирской области ещё на 5 лет. Распоряжение об этом подписал Президент России Владимир Путин. Пантюшин в органах прокуратуры с 1991 года. Работал следователем, районным прокурором. До приезда во Владимир 10 лет проработал прокурором Липецкой области. Владимирскую областную прокуратуру Пантюшин возглавляет с октября 2013. Награждён медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени, именным оружием. Имеет звание Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации.