В той встрече команда черно-белых проиграла впервые за сезон

В той встрече команда черно-белых проиграла впервые за сезонКомиссия РФС приняла решение взыскать с футбольного клуба «Долгопрудный» 50 тысяч рублей.Этот штраф назначили за то, что во время игры с «Торпедо» на поле вышел игрок, который не был внесен в протокол матча.В той встрече команда черно-белых проиграла впервые за сезон. Итог матча – 3:1 в пользу соперника.Руководство «Торпедо-Владимир» рассчитывало, что за нарушение правил подмосковной команде засчитают поражение. Однако результат матча оставили в силе.