03.10.2018

2018-10-03 12:20:51

Под Москвой в ДТП с тремя грузовиками погибли люди

В Серпуховском районе на трассе А-108 столкнулись три грузовика. Жертвами ДТП стали два человека, передает . Количество пострадавших устанавливается.