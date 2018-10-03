Избив жильцов, злоумышленники открыто похитили принадлежащие им ювелирные изделия, деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по Нагорному району совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Нагорному району задержали пятерых подозреваемых в совершении грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по Нагорному району поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевших, неизвестные проникли в их съемную квартиру и напали на них. Избив жильцов, злоумышленники открыто похитили принадлежащие им ювелирные изделия, деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись. Ущерб составил более 120 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Черноморском бульваре задержали пятерых подозреваемых. Ими оказались приезжие молодые люди в возрасте от 26 до 28 лет, у которых была обнаружена и изъята часть похищенного.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22