Злоумышленник, воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, тайно похитил оттуда золотые ювелирные изделия с бриллиантами: кольца и цепочку с кулоном...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений.В ОМВД России по району Внуково г. Москвы поступило заявление о краже от 33-летней москвички. Женщина сообщила, что из принадлежащего ей автомобиля марки «Вольво» пропали ювелирные изделия и мобильный телефон. Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый москвич.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что дверь автомобиля не заперта, тайно похитил золотые ювелирные изделия с бриллиантами: кольца и цепочку с кулоном. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39