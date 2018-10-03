Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила удивить своих однопартийцев, как ей показалось, веселым танцем. Не получилось: движения Мэй напоминали, скорее, неуклюже исполненный танец маленьких утят.

Премьер-министрВеликобритании Тереза Мэй решила удивить своих однопартийцев, как ей показалось,веселым танцем. Не получилось: движения Мэй напоминали, скорее, неуклюже исполненныйтанец маленьких утят.Хореографическимиталантами Мэй блеснула на ежегодной конференции Консервативной партии Британии.На сцену она вышла под зажигательный хит группы АВВА Dancing Queen ("Танцующаякоролева").Премьер сорвалабурю оваций: соратники по партии стоя аплодировали своему лидеру. Но вот всоцсетях Мэй досталось за неуклюжий танец.Как ее тольконе называли: клоунессой, вечно пьяной бабулей, странной теткой, Трампом в юбке…"И какой весбудут иметь ее слова после этого?", "Всему свое место. И почему перед такимсерьезным выступлением играет такая музыка, тоже не понятно", "Она танцуеткак женская версия мистера Бина", "Вон оно что! У папы Карло было не однополено!!!" – набросились пользователи на премьера.Кто-то дажепредложил шведской группе поддать в суд на танцующую Терезу Мэй: "Надеюсь,у нее есть права от лейбла ABBA на эту песню. Если нет, юристы ABBA подадут нанее в суд. Подумайте об этом – надеюсь, у нее нет прав".Стоит отметить,что премьер Британии не в первый раз становится мемом из-за нелепых танцев. Всепомнят ее танец с местными детьми в ЮАР. Движения Мэй тогда сравнивали сроботом.