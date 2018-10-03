Пожар в торговом центре Владимира. В здании 2000 человек, есть пострадавшие. Такую легенду отрабатывали сегодня пожарные, спасатели, медики, сотрудники администрации и торгового центра. Напомню, по всей стране в эти дни проходят массовые учения по гражданской обороне. Накануне тренировку провели на одном из мясоперерабатывающих предприятий, там устраняли последствия условного взрыва и утечки аммиака. Удалось ли справиться с пожаром в торговом центре, расскажет Маргарита Махрова.

Пожар в торговом центре Владимира. В здании 2000 человек, есть пострадавшие. Такую легенду отрабатывали сегодня пожарные, спасатели, медики, сотрудники администрации и торгового центра. Напомню, по всей стране в эти дни проходят массовые учения по гражданской обороне. Накануне тренировку провели на одном из мясоперерабатывающих предприятий, там устраняли последствия условного взрыва и утечки аммиака. Удалось ли справиться с "пожаром" в торговом центре, расскажет Маргарита Махрова."У нас возгорание на первом этаже, отработка, как понял? Сработка пожарной сигнализации..."В крупном торговом центре пожар. Тревога сработала оперативно, сотрудники безопасности сразу же вызвали спасателей. Такова легенда учений по гражданской обороне, однако, условия тренировки максимально приближены к реальным. Одновременно во всём здании включается система оповещения: людей ещё до прибытия спасателей срочно эвакуирует администрация здания. Сотрудники торгового центра говорят, что подобные тренировки с ними проводят регулярно, и, как действовать при пожаре, люди знают.Татьяна, сотрудница торгового центра: "Всё хорошо, сработали мальчики, всех вывели, всё спокойно, система безопасности сработала". - "А знаете, где аварийные выходы?" - "Конечно, всё указано, есть планы, куда выходить".Тем временем на место прибывают аварийно-спасательные службы и собирается оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. В тренировке участвуют также сотрудники полиции, водоканала и администрации города. По легенде, площадь условного пожара 600 квадратных метров, в здании находились 2000 человек, и выйти успели не все. Главная задача пожарных - найти и спасти людей, а уже потом ликвидировать возгорание. На реальном происшествии ориентироваться приходится в задымлённом помещении и по рации согласовывать действия, у спасателей есть план здания.Александр Стародубцев, зам. начальника службы пожаротушения главного управления регионального МЧС России: "На этот объект разработан план тушения пожара. При выезде на данный объект, в любом случае - на пожарные учения, сработка сигнализации, пожар, что бы это ни было - обязательно этот план диспетчер выдаёт пожарному подразделению".В здании удаётся обнаружить нескольких человек, сами передвигаться они не могут, их эвакуируют из зоны задымления на носилках. При этом на людей надевают специальные шлемы, чтобы они могли нормально дышать. Спасённых передают в руки медиков, которые сразу же оказывают помощь. В итоге - "пожар" потушили, людей спасли и даже жертв удалось избежать. После мартовской трагедии в Кемерово, где на пожаре в торговом центре погибли 60 человек и большинство из них дети, к местам массового скопления людей особое внимание у спецслужб по всей стране. К слову, торговый центр на проспекте Ленина в этом году уже попадал в тревожную сводку. В мае в здании произошло задымление, источником которого стала дымовая шашка. Людей эвакуировали сотрудники, по тревожному сигналу сюда тоже оперативно приехали все службы, к счастью, тушить тогда было нечего. Нареканий к действиям персонала у спасателей не было и на этих учениях.Павел Литов, зам. начальника главного управления МЧС России по Владимирской области: "По работе пожарных подразделений мы ещё сейчас детально разберём каждое действие и дадим оценку уже своим подразделениям. Здесь работает 12 единиц техники и 40 человек личного состава".Александр Суворов, начальник отдела по делам ГО ЧС по Ленинскому району г. Владимира: "Одно из неудобств - наличие посторонней автомобильной техники. Несмотря на то что здесь, естественно, готовились и технику не впускали сюда другую, постороннюю, всё равно машины есть, они немножко вносили некоторую суматоху, но с ними быстро разобрались. Всё прошло на достаточно высоком уровне".В целом учения в Торговом центре оценили на "хорошо", а значит, можно надеяться, что в условиях реального пожара серьёзных последствий удастся избежать.