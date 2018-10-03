Впервые продемонстрирована не модель и не прототип, а полноценный вагон системы Hyperloop, который в скором будущем будет использован для коммерческих перевозок.

В Испании продемонстрирована капсула системы Hyperloop. Как сообщает Bloomberg, это первый случай, когда публике представляется не модель и не прототип, а полноценный "вагон", который в скором будущем будет использован для коммерческих перевозок.Разработчиком транспортного средства является компания Hyperloop Transportation Technologies Inc. Как уточняется на её сайте, капсула имеет длину 32 метра и массу пять тонн. В зависимости от компоновки салона она сможет перевозить от 28 до 40 пассажиров.Кабина почти полностью состоит из композитного материала с использованием углеродного волокна. Он в 1,5 раза легче и в восемь раз прочнее алюминия. Прямо в стены "вагона" встроены датчики температуры, давления, механического напряжения и так далее. Они вовремя поднимут тревогу в случае любой нештатной ситуации.После демонстрации капсула будет перевезена в Тулузу, Франция, где пройдут заключительные этапы сборки. После этого кабина будет готова к коммерческому использованию.Напомним, что Hyperloop – это система движения в вакуумных туннелях, проложенных под или невысоко над землёй. Капсула будет левитировать над поверхностью под действием мощного магнитного поля. Низкое сопротивление воздуха и отсутствие трения о дорожное полотно позволит ей разгоняться до 1200 километров в час. Для сравнения: крейсерская скорость "Боинга-737" составляет 800–850 километров в час. Планируется, максимальная пропускная способность коммерческих линий составит 16 тысяч пассажиров в сутки.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о демонстрации первой полноразмерной модели капсулы Hyperloop и открытии центра по испытанию этой технологии.