В время визита принца Гарри и Меган Маркл в Австралию произошел казус. На одном из приемов внук Елизаветы II столкнулся со свой любовницей Дженной Коулман.

В время визита принца Гарри и Меган Маркл в Австралию произошел казус. На одном из приемов внук Елизаветы II столкнулся со свой любовницей Дженной Коулман.Принц от такой встречи резко побледнел. Как рассказали журналистам свидетели сцены, Гарри попытался избежать неловкой ситуации и проигнорировал девушку.Однако Дженна нисколько не смутилась встрече. Девушка как будто только и ждала, когда сможет увидеть своего бывшего любовника. Коулман при виде принца расплылась в улыбке.По данным Vanity Fair, Гарри с возмутительно неприличной скоростью пробежал мимо Дженны к столику, где его ждала жена Меган. Когда герцогиня Сассекская поинтересовалось у супруга, что произошло, он заверил любимую, что все в порядке.Раньше Гарри уверял Маркл, что сумел сохранить дружеские отношения со всеми своими экс-возлюбленными. Принц даже пригласил на свою свадьбу Челси Дэйви и Крессиду Бонас. А вот Коулман, с которой у Гарри был роман в 2015 году, давно не замечали рядом с принцем.