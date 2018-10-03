Не менее 10 минут длилось дорожное противостояние водителя скорой помощи и владельца легковушки в Волгограде - последний отказывался пропускать служебную машину, притом что у нее работали и проблесковые маячки, и сирена.

Не менее 10 минут длилось дорожное противостояние водителя скорой помощи и владельца легковушки в Волгограде — последний отказывался пропускать служебную машину, притом что у нее работали и проблесковые маячки, и сирена. Ситуация разрешилась мирно, но только после вмешательства пешеходов.Описанные события произошли вечером 2 октября на улице Ткачева. По словам владельца Mazda, водитель скорой включил "мигалку" и принялся сигналить только после того, как уткнулся в препятствие на дороге. Из этого он сделал вывод, что уступать дорогу должен не он, а ему."У тебя же права сейчас отнимут, что ты делаешь?!" — удивлялись собравшиеся вокруг местные жители.Именно они напомнили водителю, что перед ним находится спешащая в больницу карета скорой помощи, и уговорили его уступить дорогу. Сдать назад мужчина согласился, но при этом продолжал утверждать, что "никакого больного в салоне нет".