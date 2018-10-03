После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве со стороны турпоператора Натали Турс. От действий турфирмы пострадали 5 тысяч 293 клиента. Деньги из компании были выведены на счета третьих лиц, часть переведена за границу.

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве со стороны турпоператора "Натали Турс". От действий турфирмы пострадали 5 тысяч 293 клиента. Деньги из компании были выведены на счета третьих лиц, часть переведена за границу, пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.Куренной обнадежил пострадавших от существовавшей на рынке 26 лет "Натали Турс". Он подчеркнул, что у них есть хороший шанс на то, чтобы получить свои деньги обратно, а также на то, чтобы справедливость восторжествовала. Пострадавшие оплатили за путевки более миллиона рублей. Но "Натали Турс" и ООО "Панорама Тур" свои договорные обязательства перед клиентами не исполнили, сообщает ТАСС.Уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество") было возбуждено следователями УВД по Центральному административному округу МВД по Москве.С 30 июня 2018 года "Натали Турс" отменила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне их низкого спроса. А 4 июля компания заявила о прекращении продажи туров и аннулировала уже оплаченные и забронированные путевки с датами вылета до 30 сентября.Проблемы своей туркомпании сооснователь и президент "Натали Турс" Владимир Воробьев объяснил ослаблением курса рубля, затянувшемся конфликтом с авиакомпанией "Трансаэро" и падением спроса по зарубежным направлениям пляжного отдыха.