Президент России Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко уйти в отставку. Пост временно исполняющего обязанности главы региона должен занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко уйти в отставку. Пост временно исполняющего обязанности главы региона должен занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.Владимир Путин провел встречу с Георгием Полтавченко и Александром Бегловым, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Теперь регион ждут кадровые перестановки.Так, президент предложил губернатору Санкт-Петербурга уйти со своей должности и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве совета директоров. А его место во главе города займет полпред президента в Северо-Западном федеральном округе. Занимать эту должность в качестве временно исполняющего обязанности он будет до сентября, когда пройдут выборы.Материал дополняется