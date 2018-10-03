Президент России, назначивший замглавы Минкавказа Михаила Развозжаева врио главы республики Хакасия, пообещал вернуть его в Москву и найти применение в федеральных органах. На встрече c Развозжаевым Путин попросил его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение там открытых выборов.

Президент России назначил замглавы Минкавказа Михаила Развозжаева врио главы республики Хакасия, но пообещал через месяц вернуть его в Москву и найти ему применение в федеральных органах.Как сообщается на сайте Кремля, на встрече c Развозжаевым Владимир Путин попросил его поработать в регионе месяц, чтобы взять под контроль ситуацию в республике (в том числе по социально-экономическим проблемам) и обеспечить проведение в этом регионе открытых выборов, ."И потом (я готов, обещаю, что сделаю это) верну вас в Москву. И, безусловно, найду вам применение в федеральных органах", — сказал президент России."Вы сейчас уже заместитель федерального министра – в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями", — добавил Владимир Путин.