Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 292-ю статью УК РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать дело в отношении людей, впервые преступивших закон при условии, что их деяние не представляло серьезной угрозы.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект, который частично декриминализует статьи 282 Уголовного кодекса РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Информация опубликована в электронной базе данных Госдумы.Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении человека, впервые преступившего закон при условии, что его деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства"."Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", — отмечается в документе.Согласно новым правилам документа, за действия, направленные на возбуждение ненависти или унижение человеческого достоинства, совершенные через СМИ и Интернет, граждан предлагается наказывать штрафом до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до ста часов или административным арестом на срок до 15 суток. Для юридических лиц штраф составит от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Повторное правонарушение в течение года может караться тюрьмой от 2 до 5 лет.20 сентября Верховный суд России пришел к выводу, что репосты экстремистских материалов не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела. Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пояснил, что в России не предусмотрено уголовной ответственности ни за посты, ни за репосты, ни за лайки, а есть ответственность за действия, направленные на возбуждение вражды либо ненависти. Он отметил, что человека можно привлечь к уголовной ответственности только, если у него есть умысел разжечь вражду, а это нужно будет доказать. При этом будет необходимо изучить не только сам пост, но и всю страницу обвиняемого.Между тем генпрокуратура ранее заявила, что ни одного уголовного дела за лайки в Интернете в России не возбуждено. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, нужно разделять понятие лайк и репост: репост – это размещение информации, поэтому за это возбуждают уголовные дела, а за лайки – нет.