Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти, вражды или унижении человеческого достоинства . Поправки, предложенные главой государства, предполагают, что россиян станут реже сажать за лайки и репосты в социальных сетях.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти, вражды или унижении человеческого достоинства . Поправки, предложенные главой государства, предполагают, что россиян станут реже сажать за лайки и репосты в социальных сетях.Соответствующий документ был опубликован на сайте Госдумы. Текста законопроекта гласит, что привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные в первой части статьи 282 Уголовного кодекса, далеко не всегда обоснованы.Владимир Путин предложил отменить уголовное наказание для тех, кто совершил нарушение однократно. При этом важно, чтобы деяние не представляло угрозы для безопасности государства и основ конституционного строя.Наказывать по всей строгости будут тех, кто нарушает закон по статье 282 в течение года после привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния. Таких злоумышленников ждет уголовное преследование.В пояснительной записке указано, что внесение поправок не потребует дополнительных бюджетных средств. Ожидается, что изменения в законодательстве значительно снизят количество судимости за лайки и репосты в социальных сетях. В правительстве России законопроект поддержали.Напомним, что в социальных сетях широко обсуждалась тему уголовного преследования за лайки и репосты. В поле зрения полиции попадали те, кто делился в социальных сетях шутками и картинками на острые темы. Некоторые заявления были признаны экстремистскими.Решение по этому вопросу уже вынес Верховный суд. "Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела", – заявил председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов. Тем не менее, разъяснение Верховного суда об уголовных делах за лайки и репосты носит рекомендательный характер.