Девушка предлагала им 5 тысяч рублей

Девушка предлагала им 5 тысяч рублейВ середине сентября сотрудники ГИБДД на одной из улиц Мурома остановили автомобиль Mazda CX-7. За рулем оказалась 38-летняя местная жительница. Женщина была пьяна, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Для составления протокола нарушительницу пригласили в служебный автомобиль. Но муромлянка всеми силами пыталась избежать ответственности и настойчиво предлагала взятку в размере 5 тысяч рублей. Когда инспекторы вновь отказали ей, женщина положила купюру между передними сиденьями патрульной машины.О попытке дать взятку инспектор доложил в дежурную часть межмуниципального отдела.В отношении автоледи возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество.