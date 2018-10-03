Кто должен обслуживать выгребную яму? Таким вопросом задались жители одного из домов в Лакинске. Собственники квартир считают, что если инженерный объект находится на муниципальной земле, то обслуживание объекта должна осуществлять администрация города. У представителей власти мнение обратное. В тонкостях разбирался Константин Миронов.

Кто должен обслуживать выгребную яму? Таким вопросом задались жители одного из домов в Лакинске. Собственники квартир считают, что если инженерный объект находится на муниципальной земле, то обслуживание объекта должна осуществлять администрация города. У представителей власти мнение обратное. В тонкостях разбирался Константин Миронов.(г. Лакинск)Этот дом на шесть квартир в городе Лакинске скрыт от посторонних глаз, хоть и стоит он, по сути, напротив администрации. Отвратительный запах фекалий просто сбивает с ног. Виной всему выгребная яма, которая заполнена до краёв, а самое страшное, не накрыта крышкой. Жители рассказывают, что все нечистоты из неё текут в речку Ундолку. А ведь рядом с открытой, зловонной ямой - детский сад, и такая ловушка, глубиной два метра, может стать фатальной для маленького ребёнка.Валентина Николаева, житель дома № 31 "А" по улице Горького: "Проблема в том, что яма не закрыта, что яма разрушена. Два дерева упали с одной стороны и с другой. Мы собрали деньги и сделали. Уж какую смогли, но сделали крышку. Сейчас эта крышка, вы выйдите сфотографируете, она с дырками, со всем этим. Сами мы, имея вот такой контингент, мы не сделаем, просто не сделаем".Валентина рассказывает, после того как на крышку выгребной ямы упали деревья, их никто не убрал. По словам женщины, к ним приходил некий молодой человек, который пригрозил штрафом за подобное состояние канализационного объекта. В доме - одни пенсионеры, которые по мере сил следят за своей придомовой территорией."Вот всё это, тут всё было зарощено, я всё секатором обрезала. Мне моя соседка помогла, мы всё вывезли. Тут весь виноград и хмель, всё тут было вообще. Это всё вычищено буквально недели две тому назад".Женщины уверены, выгребная яма стоит на пожарном проезде, который является муниципальной землёй, а значит именно город должен содержать этот объект. Впрочем, за выкачивание отходов из выгребной ямы жители готовы платить, они просят только накрыть её крышкой, чтобы устранить опасность и убрать с улицы отвратительный запах. С этими вопросами мы отправляемся в администрацию города Лакинска.Мария Зеленова, зам. директора МКУ управления ЖКХ города Лакинска: "Выгребная яма – это общедомовое имущество и относится к той инженерной коммуникации, которая обслуживает более одной квартиры в доме. Так как это относится именно к этой категории имущества, значит жители конкретно всего дома принимают участие в содержании и обслуживании данного имущества".Поскольку дом находится в непосредственном управлении жителей и у него нет обслуживающей организации, пожилым людям придётся самостоятельно заказывать крышку на выгребную яму, а также платить деньги за её установку. Стоимость подобных работ обойдётся пенсионерам примерно в 8-10 тысяч рублей. А вот упавшие деревья администрация пообещала убрать в ближайшие дни. Чиновники уверяют, убрали бы и раньше, но ни одного заявления к ним не поступало. Возникает резонный вопрос, а разве градоначальники не должны совершать рабочие поездки и смотреть, что творится в городе, за который они отвечают?