Национальная хоккейная лига готовится к новому увеличению числа команд. Правда, ожидается, что в сезоне-20202-2021 в Лиге начнет играть всего один клуб – из Сиэтла, - но сам факт расширения многими рассматривается, как вполне оптимистический.

Национальная хоккейная лига готовится к новому увеличению числа команд. Правда, ожидается, что в сезоне-20202-2021 в Лиге начнет играть всего один клуб – из Сиэтла, — но сам факт расширения многими рассматривается, как вполне оптимистический."Мы рекомендовали продолжить процесс рассмотрения заявки Сиэтла, – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. – Процесс должен быть завершен после доклада и презентации заявки на общем собрании совета директоров в декабре. Все настроены на 2020 год. Это наша цель".Итак, исполнительный директорат Лиги рекомендовал заявку Сиэтла для обсуждения и утверждения на совете директоров лиги, следующее заседание которого пройдет в начале декабря в Си-Айленде.Впрочем, по словам Беттмэна есть целый ряд факторов, которые могут повлиять на сроки приема новой команды, сообщает официальный сайт НХЛ. Главным является график строительства стадиона для клуба-новичка: чем раньше начнется строительство, тем скорее начнет играть в Лиге "Сиэтл".Новый клуб станет 32-й командой в главной хоккейной Лиге Северной Америки. Последнее расширение НХЛ случилось в 2016 году, когда приняли клуб из Лас-Вегаса, и "Вегас Голден Найтс" стартовал в чемпионате-2017-2018 и уже в дебютном сезоне вышел в финал Кубка Стэнли, где проиграл "Вашингтон Кэпиталз".Вступительный взнос "Вегаса" составил 500 млн долларов, Сиэтлу придется заплатить за право играть в НХЛ на 150 млн "зеленых" больше. Комиссионер заявил, что в случае одобрения заявки Сиэтла, лига проведет драфт расширения по тем же правилам, которые действовали в отношении "Вегас Голден Найтс".