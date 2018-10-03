Юморист Владимир Винокур не может работать. Артист пережил личную трагедию, которая выбила его и колеи.

Юморист Владимир Винокур не может работать. Артист пережилличную трагедию, которая выбила его и колеи.6 августа умерла его мама – Анна Юльевна. Ей было 96 лет.Владимир вспоминает, что просил родительницу держаться, не оставлять его, но ее организм не выдержал.Трагедия подкосила звезду. Теперь он не может выходить насцену и шутить. Скоро должен состояться юбилейный тур Владимира Винокура, вовсю идет подготовка, но знаменитость не может собраться с силами. Артист впал вдепрессию.Каждое утро Владимира начиналось с завтрака у любимой мамы.Он даже поселил Анну Юльевну по соседству. "И сейчас я ничего не меняю, япросто раньше стал приезжать на работу. Выхожу из дома, прохожу тот двор и едуна работу", – поведала знаменитость.Пережить горе артисту помогают родственники: жена Тамара,дочь Настя и внук Федор. Близкие уверены, что юморист вскоре придет в форму,ведь уже не раз его карьера висела на волоске.После ДТП, в которое Винокур попал в Германии, врачибуквально собрали его по кусочкам. "Немцы хотели ампутировать ногу… Они вообщесказали, немцы, что вы не сможете работать по профессии, все равно одна ногабудет короче. А наши ребята, военные врачи, они сложили меня по частям. Правда,пришлось лежать три месяца на спине. Выхода не было. Я же должен не потерятьпрофессию, работать, другого не дано. Строителям можно было с палочкой быть, аартистам нет", – рассказал артист программе "Светская хроника" .