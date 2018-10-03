Юморист Владимир Винокур не может работать. Артист пережил
личную трагедию, которая выбила его и колеи.
Юморист Владимир Винокур не может работать. Артист пережил
личную трагедию, которая выбила его и колеи.
6 августа умерла его мама – Анна Юльевна. Ей было 96 лет.
Владимир вспоминает, что просил родительницу держаться, не оставлять его, но ее организм не выдержал.
Трагедия подкосила звезду. Теперь он не может выходить на
сцену и шутить. Скоро должен состояться юбилейный тур Владимира Винокура, во
всю идет подготовка, но знаменитость не может собраться с силами. Артист впал в
депрессию.
Каждое утро Владимира начиналось с завтрака у любимой мамы.
Он даже поселил Анну Юльевну по соседству. "И сейчас я ничего не меняю, я
просто раньше стал приезжать на работу. Выхожу из дома, прохожу тот двор и еду
на работу", – поведала знаменитость.
Пережить горе артисту помогают родственники: жена Тамара,
дочь Настя и внук Федор. Близкие уверены, что юморист вскоре придет в форму,
ведь уже не раз его карьера висела на волоске.
После ДТП, в которое Винокур попал в Германии, врачи
буквально собрали его по кусочкам. "Немцы хотели ампутировать ногу… Они вообще
сказали, немцы, что вы не сможете работать по профессии, все равно одна нога
будет короче. А наши ребята, военные врачи, они сложили меня по частям. Правда,
пришлось лежать три месяца на спине. Выхода не было. Я же должен не потерять
профессию, работать, другого не дано. Строителям можно было с палочкой быть, а
артистам нет", – рассказал артист программе "Светская хроника" .