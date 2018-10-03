03.10.2018

2018-10-03 16:10:59

Ребенок на велосипеде попал под КамАЗ в Нижнем Новгороде

Днем 2 октября на улице Куйбышева в Московском районе Нижнего Новгорода 11-летний велосипедист попал под КамАЗ, передает портал . Мальчик пересекал проезжую часть, когда его сбил грузовик. Ребенка доставили в больницу.