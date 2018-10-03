Работы были завершены раньше запланированного срока

Работы были завершены раньше запланированного срока«Костромагорводоканал» завершил плановые работы по замене запорной арматуры на водоводе в микрорайоне Давыдовский-3, сообщает пресс-служба городской администрации.В сообщении говорится, что работы были завершены раньше запланированного срока. Бригада установила новую задвижку на участке сети, что в дальнейшем позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение при проведении различных работ.В связи с плановым ремонтом в первой половине дня холодное водоснабжение отсутствовало в домах на улицах Победной, Богатырской, Хвойной, а также по ряду адресов на Кинешемском шоссе и Профсоюзной улице. Сейчас систему начали заполнять водой, потребуется еще около двух часов на полное восстановление водоснабжения.