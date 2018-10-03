Им дали возможность увидеться со своими близкими

Им дали возможность увидеться со своими близкимиВо Владимирском централе организовали прием родственников и адвокатов осужденных.Во встрече участвовали исполняющий обязанности заместителя Владимирского прокурора Леонид Смирнов, омбудсмен 33 региона Людмила Романова, заместитель начальника УФСИН Алексей Чудин, помощник начальника УФСИН Юрий Смирнов и начальник учреждения Алексей Климов.К заседателям пришли трое родственников и один адвокат. Посетители учреждения задавали вопросы о медицинском и материально-бытовом обеспечении осужденных, спрашивали о возможности увидеться с ними.Родственникам дали возможность увидеться со своими близкими, но всего на несколько минут. Более продолжительные свидания им назначили позднее по графику работы учреждения.К концу приема сотрудники прокуратуры, УФСИН и общественники прошлись по Централу. Никаких жалоб от осужденных не было.Также в следственном изоляторе №1 состоялся день открытых дверей. Родственникам показали, в каких условиях живут, учатся, работают и отдыхают осужденные. После экскурсии по учреждению был организован концерт.