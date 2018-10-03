В Совете Федерации одобрен закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров. За необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение сотрудников за 5 лет до пенсии вводятся обязательные работы на срок до 360 часов или штраф в размере до 200 тысяч рублей или до 18 зарплат.

В Совете Федерации одобрен закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров. За необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение сотрудников за 5 лет до пенсии вводятся обязательные работы на срок до 360 часов или штраф в размере до 200 тысяч рублей или зарплаты на срок до 18 месяцев.Пояснительная записка к закону гласит, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения достигших предпенсионного возраста лиц. Профсоюзы и представители бизнеса считают такой закон слишком суровым, сообщает "Интерфакс".В законе также поясняется, что предпенсионный возраст – это возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с российским пенсионным законодательством.Минтруд России не видит риска в том, что выход старшего поколения на рынок труда приведет к тому, что молодым не хватит работы. Молодые и пожилые сотрудники, по мнению главы Минтруда России Максима Топилина, нацелены на разные секторы рынка. Молодежь, по мнению Топлина, прежде всего ориентирована на работу в финансовом секторе и секторе IT. Предпенсионеры в большинстве своем не будут претендовать на интересующие молодежь рабочие места, считает Топлин. По новым пенсионным законам возраст выхода на пенсию в Российской Федерации повышен на 5 лет. Для женщин он составит 60 лет, а для мужчин — 65.Президент России Владимир Путин не станет откладывать в долгий ящик решение по законам о пенсионных изменениях, пообещал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Как только закон поступит к президенту, можно ожидать, что президент примет решение", — заявил Песков.