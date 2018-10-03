Сестра скончавшейся звезды Дома-2 Полины Лобановой, стоя у гроба, думала не об упокоении души, не молилась, а искала наиболее выгодный ракурс, чтобы снять покойницу и сделать пост в социальных сетях, собрать лайки и репосты. Корреспондент Dni,Ru оценил эти необычные кадры.

Сестра скончавшейся звезды "Дома-2" Полины Лобановой, стоя у гроба, думала не об упокоении души, не молилась, а искала наиболее выгодный ракурс, чтобы снять покойницу и сделать пост в социальных сетях, собрать лайки и репосты. Корреспондент Dni,Ru оценил эти необычные кадры.Сестра, надо отдать должное, сняла покойницу очень эффектно – словно всю жизнь фотографировала траурные мероприятия. Она, очевидно, очень старалась найти правильное освещение и угол съемки, потом подобрала эффектный светофильтр. Немного ретуши – и вуаля! Этот снимок из гроба – настоящее произведение искусства. Звезду "Дома-2" еще не закопали, а сестра уже предвкушала, как хайпанет, опубликовав это фото из гроба."Все кто не смог с ней попрощаться", – написала она прямо на фотографии из гроба глубокомысленную фразу (стиль и пунктуация авторские). До конца, конечно, непонятно, что хотела сказать скорбящая сестричка. Но смайлик в конце этой высеченной на гробе фразы окончательно снял все вопросы. Стало понятно, что семья просто убита горем и не находит слов, чтобы описать свое глубочайшее потрясение.И тут же посыпались лайки, репосты, смайлики. Народ с упоением рассматривал мертвую красавицу, которая не так давно позировала в фривольных призывных позах – и тоже очень любила соцсети...Сестра, кстати, не сразу поверила в смерть родного человека. Она думала, что это шутка и, видимо, тут же хотела сделать пост в Инстаграме."Мне позвонили из полиции. Сначала подумала, что меня разыгрывают. Они дали мне адрес, куда подъехать и посмотреть на труп. Я подъехала. Мне страшно. Ещё вскрытие только будет. Не знаю, говорят, что-то с наркотиками", – позже делилась она с прессой. А позже попросила финансовой помощи и поддержки, а также сообщила, что телефон Полины у нее – мол, она готова общаться со всеми неравнодушными.Напомним, Полину Лобанову нашли мертвой накануне, 4 июля, в чужой квартире на севере Москвы. А накануне, как выяснило следствие, звезда "Дома-2" расслаблялась в ночном клубе. Прибывший друг привез какие-то таблетки.Поэтому сразу возникла версия о передозировке запрещенных веществ. Хотя в итоге причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.