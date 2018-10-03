Светлана Лобода дала большое интервью. Популярная исполнительница призналась, что вовсе не такая самоуверенная, какой кажется в своих клипах.

Светлана Лобода дала большое интервью. Популярная исполнительница призналась, что вовсе не такая самоуверенная, какой кажется в своих клипах.24 мая Светлана Лобода родила дочь Тильду в Америке, а буквально через пару недель уже выступала в России. Певица призналась, что не может жить без музыки. "Я никогда не хотела ничего другого, кроме как быть артисткой, выходить ежедневно на сцену", – сказала Светлана.Ежедневно ради творчества певица идет на большие жертвы. "Я плачу невозможностью проводить свое время с дочками, с семьей, редкостью встреч с друзьями, неопределенностью в личной жизни и элементарным отсутствием сна. Но я всегда говорю, что артистом может стать только тот, кто не сможет стать никем другим, для кого это единственно возможный выбор", – заключила артистка.Светлана отметила, что только в клипах она уверенная в себе женщина. "В жизни я женщина со своими страхами, порой неуверенностью. Мы, девочки, всегда чем-то недовольны. Найдем тот самый изъян, который либо испортит нам жизнь, либо, преодолевая трудности, мы станем лучше, красивее, сильнее. Я, безусловно, сильный человек. Слабый бы не выдержал и трех дней в моем ритме, но что за этим стоит, сколько ссадин, синяков, царапин…" – цитирует Светлану Лободу .В конце октября артистка намерена дать три сольных концерта в Москве, а в феврале как следует отдохнуть. Разумеется, со своими дочками Евой и Тильдой. Артистка поделилась планами: "Мы будем наслаждаться солнцем, океаном и будем счастливы, а после – снова на арену. LOBODA не даст вам заскучать".